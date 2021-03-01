Двое воронежских полицейских два года получали взятки от подчиненных

ВОРОНЕЖ, 1 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области. Их подозревают в получении от подчиненных в течение двух лет взяток на сумму около 100 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего командира роты и 38-летнего командира взвода роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, с февраля 2019 года по февраль 2021 года в Павловске Воронежской области эти полицейские получали от подчиненных почти по 100 тыс. рублей в месяц за бездействие, а также за покровительство и попустительство по службе. Как уточняется в сообщении СУ СК по региону, 39-летний полицейский заключен под стражу.

"Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты денежные средства, допрашиваются свидетели, во взаимодействии с оперативными сотрудниками продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении ведомства.