Мосгорсуд признал законным заочный арест главы сети штабов Навального Леонида Волкова

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным заочный арест руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова по делу о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил в силе постановление суда первой инстанции о мере пресечения в отношении Волкова", - сказали в суде.

Ранее Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск, мера пресечения в его отношении в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.

29 января Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Волкову, призывавшему подростков к участию в незаконных акциях 23 января. Ранее в СК сообщили, что Волков объявлен в розыск.

Уголовное дело в отношении Волкова расследует Главное следственное управление СК. По данным следствия, в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых он обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.