СБУ разоблачила группу украинских дипломатов, занимавшихся контрабандой

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла преступную деятельность группы действующих и бывших должностных лиц МИД Украины, которые занимались контрабандой. Об этом в понедельник сообщил пресс-центр ведомства.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность действующих и бывших должностных лиц МИД Украины. Чиновники использовали официальные документы внешнеполитического ведомства для перевозки диппочты с целью контрабанды подакцизных товаров", - отметили в пресс-центре.

По его данным, участники группы перемещали через госграницу валюту, золото и подакцизные табачные изделия, прикрываясь дипломатическими привилегиями и иммунитетом. В частности, на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни спецслужбы задержали грузовик с дипломатическими номерными знаками, на котором чиновники МИД Украины пытались перевезти в Евросоюз $140 тыс., €67 200, 11,6 тыс. польских злотых, а также почти 16 кг изделий из золота, табачные изделия на $54 тыс.

"Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства. По их результатам будет решаться вопрос о сообщении подозрений фигурантам", - добавили в СБУ.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что отозвал двух сотрудников посольства Украины в Польше, пытавшихся вывезти с Украины большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Кулеба пообещал, что МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами.