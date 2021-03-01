Возле жилого дома в Петербурге образовался фонтан кипятка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Фонтан кипятка образовался у жилого дома на проспекте Просвещения в Калининском районе Санкт-Петербурга из-за прорыва теплотрассы. Сейчас прорыв локализован, сообщили в понедельник в пресс-службе предприятия ГУП "ТЭК".

"Сообщение о технологическом нарушении на теплосети диаметром 159 мм по адресу: пр. Просвещения, 69, поступило специалистам "ТЭК СПб" в 14:10 1 марта. Ремонтно-восстановительная бригада незамедлительно прибыла на место. В 15:00 специалисты локализовали вытекание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас сотрудники предприятия определяются с объемом работ по устранению дефекта на трубе. Согласно установленным нормативам, на ремонт участка подобного диаметра отводится восемь часов. Из-за аварии отопление ограничено в двух жилых зданиях, горячую воду теплоэнергетики обеспечили по резервной схеме.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУП "ТЭК", пострадавших нет.