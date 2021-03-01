Осужденного экс-главу Серпуховского района Шестуна отправили в колонию в Тверской области

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Осужденного бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна отправили отбывать наказание в колонию в Тверской области. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Шестун отправлен в одну из колоний Тверской области. Пока я не имею информации о том, доставлен он туда или пока нет", - сказала она. По словам правозащитницы, администрация СИЗО "Матросская Тишина" обещала ему, что перед этапом его вывезут на коронографию - исследование сердца. Однако в итоге его этапировали в колонию.

Подольский городской суд Московской области 25 декабря 2020 года признал Шестуна виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 (незаконная предпринимательская деятельность) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 49 млн рублей. Приговор вступил в силу.

Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Совместно с предполагаемыми подельниками (Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым) он незаконно приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.