Депутата на Кубани подозревают в мошенничестве

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении депутата совета муниципального образования Туапсинский район, которому инкриминируют мошенничество с ущербом, превышающим 11 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета МО Туапсинский район. Он подозревается в двух эпизодах мошенничества, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мужчина незаконно завладел более 6,2 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. [Также] по исполнительному листу на счет подконтрольной подозреваемому организации перечислено свыше 5,3 млн рублей, которыми он незаконно завладел", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что депутат являлся соучредителем управляющей компании, осуществляющей деятельность по управлению жилого фонда, он нанял генерального директора, которой давал указания получать на кассе денежные средства под отчет, также получал их сам и требовал он нее, чтобы она подписывала расходные кассовые ордера. Кроме того, по предварительной версии следствия, по фиктивным актам приемки выполненных работ за якобы оказанные клининговые услуги подконтрольной им организацией он добился через суд погашения задолженности перед этой организацией за работы, которые фактически она не выполняла.