Самолет метеослужбы Китая упал на жилую застройку на востоке страны

ПЕКИН, 1 марта. /ТАСС/. Легкомоторный самолет метеорологического управления китайской провинции Цзянси упал в понедельник на жилые дома в городском округе Цзиань. Как сообщило ведомство в своем аккаунте в социальной сети Weibo, пять находившихся на борту сотрудников управления погибли, ранения также получил один местный житель на земле.

По его данным, самолет Beechcraft B300 King Air 350 выполнял плановый полет по разведке дождевых облаков. В результате падения были повреждены три жилых здания. Сейчас спасатели обнаружили тела всех погибших. Раненого местного жителя госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Сейчас власти устанавливают причину происшествия.

Ранее газета "Хуаньцю шибао" сообщала о том, что в городском округе Цзиань потерпел аварию вертолет, однако не уточняла тип и принадлежность воздушного судна. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что в результате авиакатастрофы разбился именно самолет.