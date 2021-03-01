СК возбудил дело после обнаружения тела пятилетнего ребенка под Саратовом

САРАТОВ, 1 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в ночь на 1 марта на улице в Вольске в Саратовской области нашли мертвым пятилетнего ребенка. Мальчик был без верхней одежды. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

В понедельник следователи начали проверку. По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов, неподалеку от места, где нашли тело. По данным детского омбудсмена по региону, семья мальчика не состояла на специализированных учетах.

Уточняется, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также лицо, которое может быть причастно к совершению противоправного деяния в отношении ребенка. Будет дана юридическая оценка действиям родителей мальчика, а также сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок.