Экс-главу Приволжского управления Ростехнадзора подозревают в получении взятки

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров задержан по подозрению в получении взятки. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в силовых структурах Татарстана.

"Да, [Петрова] задержали, по ч. 6 [ст.] 290 [УК РФ] ("Получение взятки"). У него пока мера пресечения, соответственно, 48 часов по ст. 91 УПК, сейчас он находится в ИВС. [Петрову] стало плохо, как он говорит, сейчас у него там находятся медики. Решается вопрос, возможно, его доставят в больницу", - сказал собеседник агентства.

Петров родился 25 апреля 1956 года, он является заслуженным экологом РФ. С мая 2001 года по апрель 2005-го он занимал должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана. Петров работал на должности руководителя Приволжского управления Ростехнадзора с апреля 2005 года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Петров не работает в Ростехнадзоре с июня 2020 года.

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