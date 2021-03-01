В Буркина-Фасо 11 человек погибли при обрушении золотоносной шахты

ПРЕТОРИЯ, 1 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли при обрушении старательской шахты по добыче золота в центральной части Буркина-Фасо. Об этом сообщило в понедельник правительство страны.

"Согласно поступившей информации, 28 февраля в округе Бам произошло обрушение шахты, погибли 11 человек, еще трое получили ранения, - цитирует заявление властей агентство Xinhua. - Министерство шахт и карьеров принимает усилия для оказания помощи пострадавшим". Начато расследование причин произошедшего.

Буркина-Фасо является четвертым по объемам производителем золота в Африке. В минувшем году в стране было добыто около 60 тонн золота. На территории Буркина-Фасо действуют 14 промышленных рудников по добыче золота, а также огромное количество небольших частных артельных шахт. На долю сектора по добыче золота приходится 10% ВВП страны.