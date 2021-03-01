Пожар на складе на Внуковском заводе огнеупорных изделий потушили спустя 17 часов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пожар на складе на территории Внуковского завода огнеупорных изделий в подмосковном Одинцове полностью потушен. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 17:43 мск объявлена ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на Союзной улице, 7 в Одинцове на складе на территории Внуковского завода огнеупорных изделий поступила в 00:30 мск. Первоначальная площадь составила 950 кв. м, позже она выросла до 2 400 тыс. кв. м. Склад горел по всей площади. В 03:07 мск возгорание было локализовано, в 06:22 мск - ликвидировано открытое горение. Информация о пострадавших не поступала.