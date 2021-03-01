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В Нижнем Новгороде пенсионерка погибла после падения на нее вывески магазина

СК возбудил уголовное дело
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ТАСС, 1 марта. Следователи возбудили уголовное дело после смерти 87-летней женщины в результате падения вывески магазина в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, днем в понедельник обрушилась вывеска продуктового магазина, находящегося в многоквартирном жилом доме на улице Сергея Тюленина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В результате ЧП пострадала женщина 1934 года рождения.

"Женщина госпитализирована в больницу, где скончалась. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают следователи.

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РоссияНижегородская область
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