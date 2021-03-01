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Пять человек пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля в Петербурге

Пострадавших госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Авария с участием полицейского автомобиля произошла в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, пять человек пострадали. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в главке МВД РФ по городу и Ленинградской области.

"В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры полицейского автомобиля. С различными травмами их госпитализировали", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, 1 марта около 20:00 на Морской набережной водитель Kia не предоставила преимущество в движении и столкнулась со служебным автомобилем Ford. По факту аварии проводится проверка.

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