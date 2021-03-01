Специалисты в Петербурге устранили аварию, из-за которой возник фонтан кипятка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Теплоэнергетики ликвидировали аварию на трубопроводе в Калининском районе Санкт-Петербурга, из-за которой возник фонтан кипятка. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе предприятия ГУП "ТЭК".

"К 22:00 1 марта специалисты восстановили отопление в двух жилых домах в Калининском районе. Ремонтно-восстановительная бригада ГУП "ТЭК СПб" завершила работы на теплосети диаметром 159 мм по адресу: проспект Просвещения, 69", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ теплоэнергетики заменили 5 м изношенной теплосети, восстановив циркуляцию воды.

Как ранее сообщили в компании, информация о дефекте поступила специалистам в 14:10 в понедельник. Течь была локализована в 15:00. Из-за аварии отопление было ограничено в двух жилых зданиях, горячую воду теплоэнергетики обеспечили по резервной схеме. В результате происшествия никто не пострадал.