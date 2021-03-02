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AFP: исламисты атаковали базу ООН в Нигерии

По данным Agence France-Presse, 25 сотрудников ООН укрылись в бункере

ТАСС, 2 марта. Исламисты, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство", в понедельник совершили нападение на базу ООН на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в силовых и гуманитарных структурах.

По их данным, боевики атаковали и подожгли базу, расположенную в городе Диква в штате Борно. 25 сотрудников ООН укрылись в бункере, в который, по сведениям источников AFP, пытаются проникнуть исламисты. Отмечается, что на данный момент никто из сотрудников ООН не пострадал.

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