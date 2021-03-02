В США 15-летний подросток погиб в результате стрельбы в школе

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Американский подросток погиб в результате стрельбы в школе в штате Арканзас. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По их данным, в понедельник утром один из учеников средней школы в городе Пайн-Блафф во время перемены открыл стрельбу, после чего предпринял попытку скрыться. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали его в одном из соседних районов.

В результате инцидента пострадал 15-летний ученик этой школы, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Позднее он умер от полученных ранений. Полиция ведет расследование, мотивы стрелка не установлены.