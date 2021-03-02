Защита просит оправдать Ишаева, осужденного условно за растрату денег "Роснефти"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Представители защиты просят отменить приговор и оправдать бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, признанного виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Об этом ТАСС сообщила его адвокат Лариса Мове.

"Я отправила по почте жалобу, в которой прошу оправдать Виктора Ивановича. Наша позиция не изменилась с самого начала - он не виновен", - сказала собеседница агентства.

По данным источника ТАСС, гособвинение также намерено обжаловать приговор "из-за чрезмерно мягкого наказания". Защита другого фигуранта дела - экс-директора представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадия Кондратова - заявила агентству, что не стала обжаловать судебный акт.

Замоскворецкий суд Москвы 17 февраля приговорил экс-губернатора и бывшего вице-президента компании "Роснефть" к 5 годам колонии условно со штрафом 800 тыс. рублей, признав его виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Другой фигурант дела Кондратов осужден на 3 года колонии условно со штрафом 400 тыс. рублей. После приговора Ишаев заявил ТАСС, что вину не признает, чист перед законом, а дело в отношении него является заказным.