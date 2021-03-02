Четыре человека пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Четыре человека пострадали во время пожара в психоневрологическом интернате в населенном пункте Дергино в Тверской области. Возгорание потушили, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 23:48 сработала сигнализация в двухэтажном здании психоневрологического интерната в населенном пункте Дергино. По прибытии установлено, что происходит возгорание в комнате на первом этаже на площади 15 кв. м. Слаженными действиями администрации объекта и пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 54 человека, пять человек спасено. К сожалению, четыре человека пострадали", - сказали в ведомстве.

Пострадавших доставили в районную больницу. В 00:35 пожар потушили. Причина возгорания устанавливается.