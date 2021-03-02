{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области

Возгорание потушили на площади 15 кв. м

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Четыре человека пострадали во время пожара в психоневрологическом интернате в населенном пункте Дергино в Тверской области. Возгорание потушили, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. 

"В 23:48 сработала сигнализация в двухэтажном здании психоневрологического интерната в населенном пункте Дергино. По прибытии установлено, что происходит возгорание в комнате на первом этаже на площади 15 кв. м. Слаженными действиями администрации объекта и пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 54 человека, пять человек спасено. К сожалению, четыре человека пострадали", - сказали в ведомстве.

Пострадавших доставили в районную больницу. В 00:35 пожар потушили. Причина возгорания устанавливается.

Теги
РоссияТверская область
Дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края
Защита просит оправдать Ишаева, осужденного условно за растрату денег "Роснефти"
По данным источника ТАСС, гособвинение также намерено обжаловать приговор "из-за чрезмерно мягкого наказания"
Читать полностью