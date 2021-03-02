На Камчатке осудят чиновницу по делу о халатности, повлекшей смерть ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 марта. /ТАСС/. Расследование уголовного дела по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка, в адрес заместителя начальника муниципального казенного учреждения "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" завершилось, дело передали в суд, сообщает во вторник пресс-служба Следственного управления СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2020 года обвиняемая не предприняла должных мер к надлежащему выполнению возложенных на нее обязанностей по контролю и отлову безнадзорных животных в Петропавловске-Камчатском, что повлекло увеличение количества бродячих собак на улицах города. Из-за халатного отношения обвиняемой к выполнению служебных обязанностей, 4 ноября 2020 года стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика, в результате чего ребенок умер.

"В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий, в частности допрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок, назначено и проведено восемь судебных экспертиз. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.