В Якутии произошел пожар в сельской школе

ЯКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. В школе в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии произошел пожар, возгорание ликвидировали на площади 70 кв. м, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

"Ликвидация пожара на площади 70 кв. м. Было задействовано 18 человек и семь единиц техники Усть-Алданского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы Государственной противопожарной службы Якутии, пожар возник в здании Мюрюнской СОШ № 1. В 05:56 (23:56 мск 1 марта) поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации. Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Как добавили в МЧС, огнем повреждено потолочное перекрытие в гардеробной и актовом зале. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Прокуратура организовала проверку после случившегося. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о создании безопасных условий обучения детей, в том числе полноты мер по обеспечению пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

По данным Минобрнауки Якутии, в школе обучаются 723 ученика. Учебный процесс в школе во вторник организовали в дистанционном формате. "На данный момент идет работа по очистке помещений и прилегающей территории от последствий тушения пожара. После проведения работ мы будем ждать решения Роспотребнадзора о возможности дальнейшего обучения детей в здании школы. Для организации очного обучения мы рассматриваем возможности использования зданий учреждений дополнительного образования в селе Борогонцы", - привели в ведомстве слова руководителя управления образования Усть-Алданского района Ирины Тарской.