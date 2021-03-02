Один человек погиб при пожаре в интернате в Тверской области

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, трое пострадали во время пожара в психоневрологическом интернате в населенном пункте Дергино в Тверской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Да, один человек погиб, трое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала о четырех пострадавших при пожаре в интернате.

Возгорание на площади 15 кв. м произошло в двухэтажном здании интерната ночью второго марта. Пожар потушили в течение 40 минут, эвакуировали 54 человека.