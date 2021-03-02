Под Саратовом задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего ребенка

САРАТОВ, 2 марта. /ТАСС/. СК задержал подозреваемого в убийстве мальчика, тело которого накануне нашли на улице города Вольска Саратовской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний сожитель матери мальчика. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") после того, как в ночь на 1 марта на улице нашли мертвого пятилетнего ребенка без верхней одежды. По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов неподалеку от места его обнаружения. По данным детского омбудсмена в регионе, семья мальчика не состояла на специализированных учетах.