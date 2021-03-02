СМИ: в Гватемале два человека погибли во время крупного лесного пожара

МЕХИКО, 2 марта. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в Гватемале во время крупного лесного пожара, который вспыхнул на территории западного департамента Уеуетенанго. Как сообщила в понедельник в газета Presna Libre, распространение огня угрожает жилищам, расположенным в районе очага возгорания.

По предварительным данным, две женщины погибли, когда вместе с другими сельчанами пытались потушить пожар, когда огонь стал подступать к жилым постройкам в Сакулеу Капилья. Несколько жителей получили отравление продуктами горения.

Пожар, возникший в 5 км от археологической зоны Руинас-де-Сакулеу, пока не удается взять под контроль. Его тушением разнимаются пожарные расчеты Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Власти пока не выдвигали версий насчет вероятных причин возникновения лесного пожара и не уточняли площадь возгорания.