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В Петербурге нашли тело младенца в пакете у мусорного бака

По словам источника в экстренных службах, ребенку на вид около 8-9 месяцев. Ведется розыск его родителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Тело грудного ребенка обнаружили в пакете возле мусорного контейнера в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС во вторник в экстренных службах.

"Возле мусорного контейнера обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка, мальчик завернут в одеяло", - сказал источник.

Он добавил, что, по предварительным данным, пакет к мусорному баку принесла дворник, которая занималась уборкой на чердаке жилого дома на Раумской улице. Женщина нашла пакет там, однако осматривать содержимое сразу не стала и решила выбросить его. "Возраст ребенка на вид примерно 8-9 месяцев", - добавил собеседник агентства.

Устанавливается причина смерти ребенка, ведется розыск родителей.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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