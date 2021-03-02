Экс-сотрудника департамента госзакупок Минобороны приговорили к 6,5 года колонии за взятку

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления департамента государственных закупок Минобороны России Александра Борувкова к 6,5 года колонии и штрафу в 368 млн рублей за получение взятки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"Борувков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. С учетом смягчающих обстоятельств - полного признания вины, изобличения других соучастников, частичного возмещения причиненного государству ущерба и наличия малолетних детей - ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 368 млн рублей", - сообщили в СК. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного свыше 650 млн рублей.

Бывший чиновник заключил сделку со следствием, уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке, без исследования доказательств.

В период с февраля 2014 года по август 2017 года Борувков руководил отделом (проведения конкурентных процедур по государственному оборонному заказу) и был председателем аукционных комиссий при проведении аукционов по закупкам различного имущества для нужд Минобороны России в Москве. По данным следствия, он создал препятствия коммерческим организациям для участия в размещении госзаказа. Это позволило устранить конкуренцию и обеспечить заключение государственных контрактов с коммерческими организациями, которые были подконтрольны предпринимателю Алексею Калитину. В результате были заключены госконтракты на не выгодных для Российской Федерации условиях. Государству в лице Минобороны России причинен ущерб на сумму свыше 650 млн рублей. Кроме того, Борувков получил от Калитина взятку в размере свыше 368 млн рублей.