Полиция в Петербурге начала проверку после смерти задержанного в отделе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Проверка начата после смерти задержанного в отделе полиции в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

В понедельник "Фонтанка" сообщила, что в отделе полиции в Невском районе города умер 29-летний мужчина. Родственники умершего рассказали изданию, что им выдали тело, на котором были гематомы и ссадины. Похоронили мужчину, по данным издания, 28 февраля.

В главке полиции ТАСС пояснили, что 23 февраля мужчина находился в специальном помещении для задержанных до суда - его планировали привлечь к административной ответственности за то, что он управлял автомобилем, будучи лишенным прав.

"По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо, в результате чего он упал и потерял сознание, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Правоохранители вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть. Установленной причиной смерти, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, стал сердечный приступ", - говорится в сообщении главка МВД.