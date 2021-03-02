В детский интернат в Подмосковье поставляли мясо буйволов вместо говядины

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемых, которые поставляли в дом-интернат для умственно отсталых детей в Орехово-Зуеве мясо буйволов вместо говядины. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что в период с января по декабрь 2020 года одна из московских фирм в рамках заключенного контракта систематически поставляла в детское учреждение говядину. В ходе проверки производственной площадки предприятия полицейскими при участии Росгвардии были изъяты и направлены на исследование образцы якобы говяжьей продукции, по результатам которого установлено, что в мясе содержится ДНК буйвола. Общий материальный ущерб, нанесенный приюту для детей, составил более 500 тыс. рублей", - сказала она.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена причастность к противоправным действиям директора фирмы, поставлявшей мясную продукцию, и сотрудника ветеринарной станции, который внес заведомо ложные сведения в ветеринарную справку. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.