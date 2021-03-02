С помощью системы распознавания лиц в московском метро задержали более 900 преступников

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 900 преступников задержали благодаря системе распознавания лиц в Московском метрополитене за полгода. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичной подземки.

"С начала сентября, когда распознавание лиц в московском метро заработало в полную силу, было задержано более 900 подозреваемых в преступлениях", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил начальник службы безопасности Московского метрополитена Андрей Кичигин, система распознавания лиц не располагает персональными данными граждан, "не знает ни фамилий, ни имен". "Проверяются только те лица, которые находятся в розыске, если человек есть в базе правоохранительных органов. Если его там нет, то и сравнивать не с чем", - цитирует пресс-служба Кичигина.

Как отметил директор ООО "Фабрика информационных технологий" Федор Жерновой, система распознавания лиц расширяет возможности поиска людей, которые ведут противоправные действия. По его словам, на ее основе могут быть разработаны сервисы, которые повысят комфорт пользователей программ лояльности, мультипоездок, таргетированной рекламы и т. д.

"Мы, к сожалению, такие системы воспринимаем с плохой точки зрения, предполагая, что за нами следят. Но на текущий момент уже существуют системы трейкинга, позволяющие следить за нами. Причем, коммерческие компании обладают намного большими возможностями в этой области, но именно к государству мы пойдем, если нам нужно что-то отследить или нас защитить", - приводятся в сообщении слова Жернового.

18 сентября 2020 года заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что турникеты с функцией оплаты проезда Face Pay появятся на каждой станции Московского метрополитена весной 2021 года. Кроме того, данную технологию могут внедрить на кассах столичной подземки. Он подчеркнул, что обязательной такая оплата не станет, но опция будет предложена пассажирам.