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Мужчину ранили в глаз из пневматики на съемках фильма в Москве

По данным источника в правоохранительных органах, у пострадавшего проникающее ранение орбиты и контузия левого глазного яблока

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в глаз из пневматического пистолета во время съемок документального фильма в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 27 февраля. В ходе съемок документального фильма 22-летнему мужчине попали в веко из пневматического пистолета, в результате чего он был госпитализирован в ГКБ им. С. П. Боткина", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, у пострадавшего проникающее ранение орбиты и контузия левого глазного яблока. "В данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка", - добавил он.

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