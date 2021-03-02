СК возбудил уголовное дело после жалоб родителей на холод в детском саду в Удмуртии

ИЖЕВСК, 2 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после жалоб родителей на холод в детском саду в Балезинском районе Удмуртии. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что родители воспитанников детского сада деревни Верх-Люкино Балезинского района жалуются на условия содержания детей. В конце февраля дети не попали в детский сад из-за холода в помещении, где температура воздуха составляла от 10 до 13 градусов тепла.

"Следственными органами СК РФ по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По данным следствия, с сентября 2020 года по 1 марта 2021 года должностные лица МБОУ "Верх-Люкинская СОШ" ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по обеспечению температурного режима в помещениях дошкольной группы, что поставило под угрозу здоровье малолетних детей", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, изъяли документацию, имеющую значение для следствия.

В управлении образования Балезинского района ранее также пояснили, что в здании детсада в связи с установившейся низкой температурой произошло промерзание стен. Здание кирпичное 1980 года постройки. Обогрев с момента постройки (по проекту) осуществляется тепло обогревающими ковриками.