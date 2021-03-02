Зампрокурора на транспорте Москвы Дмитрия Листопада объявили в международный розыск

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего заместителя Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте (структурное подразделение транспортной прокуратуры) Дмитрия Листопада, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда, в отношении Листопада заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Листопада, объявленного в международный розыск и обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ", - сообщили в суде.

Следствие требовало заочно арестовать Листопада по делу о взятке в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Дмитрию Листопаду, который проходит по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ", - сказали в суде, не уточнив должность Листопада и иные личные данные.

В суде подчеркнули, что речь идет о заочном аресте фигуранта дела.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет именно о высокопоставленном работнике прокуратуры. Кроме того, на сайте Генеральной прокуратуры есть сведения, что Дмитрий Листопад занимал должность заместителя Московского прокурора на воздушном и водном транспорте. В частности, в 2015 году он провел личный прием граждан в аэропорту Шереметьево. В феврале 2019 года Листопад и его непосредственный начальник Денис Кочетыгов были награждены почетной грамотой МЧС за высокий профессионализм и ответственность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с авиакатастрофой самолета Ан-148 в Московской области.

В новость внесена правка (11:27 мск) - уточняется должность арестованного.