В Петербурге задержали водителя, сбившего полицейского и пытавшегося скрыться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Полицейские после погони задержали в Красносельском районе Санкт-Петербурга водителя, который преднамеренно сбил сотрудника МВД, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Полицейскими было организовано преследование, в результате которого у дома номер 6 по Стрельнинскому шоссе автомобиль Lada Vesta нарядами ГИБДД и патрульно-постовой службы полиции был заблокирован, водителя задержали", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, инцидент произошел в понедельник вечером. На Бронетанковой улице наряд полиции включил на служебной машине спецсигнал и потребовал от водителя Lada остановиться. Мужчина остановил автомобиль, к нему подошел полицейский, после чего водитель вновь начал движение, сбил сотрудника МВД и попытался скрыться. За нарушителем была организована погоня.

Как удалось установить после задержания, за рулем Lada находился мужчина в состоянии опьянения. На него составили несколько административных протоколов, материалы о применении насилия в отношении представителя власти направлены в СК.

Пострадавшему полицейскому оказали медицинскую помощь.