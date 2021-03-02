Суд Москвы 3 марта решит вопрос о продлении ареста Фургалу

Следственный комитет просит суд продлить арест экс-чиновнику до 8 июня. "Материалы следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала назначены к рассмотрению на 3 марта на 11:30 мск", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, все фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела.