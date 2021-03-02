В Домодедове задержан мужчина, продававший через интернет чай с марихуаной

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более одной тысячи упаковок чая с марихуаной обнаружили полицейские в Домодедове у жителя Хакасии, который продавал его через интернет. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По версии следствия, с целью придания законности своим действиям злоумышленник организовал изготовление высококачественного упаковочного материала для чайной продукции. На упаковки наносилась информация о том, что чай распространяется легально и является продовольственным товаром народного потребления. После этого подозреваемый заключил договоры с крупными интернет-магазинами о реализации данной продукции. В рамках контрольной закупки полицейские заказали две пачки чая с доставкой в пункты выдачи интернет-ретейлеров, расположенных в микрорайоне Западный города Домодедова. В каждой упаковке находилось вещество растительного происхождения, которое по результатам химического исследования признано наркотическим средством - каннабисом (марихуаной)", - сказала она.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

"Сотрудниками управления по контрою за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с оперативниками и следователями из городского округа Домодедово проведены обыски в пунктах выдачи онлайн-заказов и на складах интернет-магазинов в городских округах Подольск и Электросталь. Из незаконного оборота изъято и направлено на экспертизу более тысячи упаковок чая, предположительно содержащего в своем составе запрещенное вещество", - добавила Волк, отметив, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей.