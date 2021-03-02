Второй пострадавший при взрыве газового баллона в Ростовской области умер в больнице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта./ТАСС/. Второй из трех пострадавших от взрыва газового баллона в Красносулинском районе Ростовской области умер в больнице. Об этом сообщил ТАСС источник.

26 февраля стало известно о смерти одного из пострадавших в больнице города Зверево. Также сообщалось, что остальных пациентов перевели в Ростов-на-Дону.

"Информация [о гибели второго пострадавшего] верна", - сказал он.

22 февраля в хуторе Молаканском в результате взрыва газового баллона пострадали три человека, в том числе подросток.