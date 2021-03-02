Почти 60 школьников в Красноярске госпитализировали с пищевым отравлением

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Около 60 человек находятся в больницах в состоянии средней тяжести после массового отравления в школах Красноярска. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Пострадали дети от семи до 14 лет. По данным ведомства, предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции - салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.
"Всего госпитализированы 56 человек в состоянии средней тяжести", - сообщили в Минздраве.
Ранее полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). По сообщению краевой прокуратуры, факты заболевания иерсиниозной инфекцией имели место в 17 школах краевого центра.
Услугу по организации школьного питания в этих школах оказывает ООО "Развитие". В связи с нарушениями законодательства прокуратура внесла представления ООО "Развитие", а также в адрес главного управления образования администрации Красноярска. Проверку также проводит СК.
По данным Роспотребнадзора, у организатора питания выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд.