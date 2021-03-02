Почти 60 школьников в Красноярске госпитализировали с пищевым отравлением

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Около 60 человек находятся в больницах в состоянии средней тяжести после массового отравления в школах Красноярска. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Пострадали дети от семи до 14 лет. По данным ведомства, предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции - салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.