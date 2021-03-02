Число отравившихся салатами школьников в Красноярске увеличилось до 91

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Количество школьников, предположительно, отравившихся салатами в Красноярске выросло до 91. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

Накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Пострадали дети от семи до 14 лет. По данным ведомства, предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции - салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса. По данным Минздрава, в стационарах в состоянии средней тяжести находятся 56 человек.

"С 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах (при этом в 15 образовательных учреждениях выявлены единичные случаи заболевания). <...> Проверка также показала, что ДНК возбудителя иерсиниоза выявлена в суточных пробах (салат из моркови с яблоками, салат "Витаминный") и в пробах овощной продукции от поставщика", - сообщили в пресс-службе.

В ходе исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не обнаружено. По всем случаям отравления ведутся служебные проверки. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.

Ранее полицией было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). По сообщению краевой прокуратуры, факты заболевания иерсиниозной инфекцией имели место в 17 школах краевого центра.

Услугу по организации школьного питания в этих школах оказывает ООО "Развитие". В связи с нарушениями законодательства прокуратура внесла представления ООО "Развитие", а также в адрес Главного управления образования администрации Красноярска. Проверку также проводит СК.