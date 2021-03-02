Задержаны подозреваемые, державшие 2,5 года в рабстве четырех инвалидов в Подмосковье

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Следователи задержали двух подозреваемых, более 2,5 года державших в рабстве четырых инвалидов-попрошаек в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным следствия, с августа 2018 по март 2021 года подозреваемые, действуя организованной группой, незаконно удерживали в арендуемом доме в Подольске четверых мужчин с явными признаками инвалидности. Систематически подвергая потерпевших избиению, они заставляли их заниматься попрошайничеством", - сообщила Врадий.

Полученные в качестве подаяния деньги мужчины передавали подозреваемым. Задержаны двое местных жителей, возбуждено уголовное дело по факту использования рабского труда (ч. 3 ст. 127.2 УК РФ). По уголовному делу проведены допросы, обыски, назначены судебно-медицинские экспертизы. Планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения задержанным.