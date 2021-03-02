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Обновлено 

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

По данным полиции, взорвался самогонный аппарат, пострадал один человек
© Виталий Тимкив/ТАСС, архив

ТАСС, 2 марта. Газ взорвался в квартире жилого дома в Екатеринбурге, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В доме 11 по улице Авиаторов в Екатеринбурге произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже. Пострадал один человек, его передали медикам", - сказал собеседник агентства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ТАСС, что взорвался самогонный аппарат, пострадавшего госпитализировали с ожогами.

"По предварительным данным, инцидент не носит криминального характера. Первоначально отрабатывалась версия, что причиной хлопка могло послужить нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, но чуть позже сотрудники полиции установили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата. В жилище, где все произошло, находились несколько человек, но госпитализация потребовалась лишь одному - он доставлен в ГКБ № 40 с ожогами порядка 20% тела", - сказал Горелых.

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