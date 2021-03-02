На космодроме Байконур ведут следственные действия по факту кражи деталей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. УМВД России проводит следственные действия по факту кражи деталей на космодроме Байконур. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"В настоящее время УМВД России на комплексе "Байконур" проводит необходимые следственные действия по данному факту", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили на предприятии, все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования.

"Площадка № 110 - стартовый комплекс РН [ракета-носитель] "Энергия". В настоящее время находится на консервации. Системы и агрегаты разукомплектованы, их сроки эксплуатации закончились более 20 лет назад", - добавили в ЦЭНКИ. В пресс-службе также пояснили, что элементная база, установленная в этих системах, сейчас в промышленности РФ не используется.

"Большинство систем АСУ (автоматических систем управления) не были введены в эксплуатацию и частично демонтированы для доработок еще в СССР", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее канал "Рен-ТВ" сообщил, что начальник службы охраны ФГУП "ЦЭНКИ" - "Космический центр "Южный" обратился с заявлением в правоохранительные органы о краже деталей с драгоценными редкоземельными металлами. Как сообщалось, их украли со стартовой площадки № 110 на космодроме Байконур. По информации СМИ, радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их на месте не обнаружили, входная дверь при этом была взломана. Стартовая площадка № 110 предназначалась для запуска ракеты-носителя "Энергия", которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок "Буран".