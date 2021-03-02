Более 300 представителей СМИ поручились за Сафронова

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 300 представителей и редакторов СМИ направили личные поручительства в Лефортовский суд Москвы с просьбой освободить из-под ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили родственники фигуранта, пришедшие на заседание суда, где будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении ему ареста.

"Для заседания суда по вопросу о продлении ареста было подготовлено более 300 личных поручительств. Среди тех, кто подписался за освобождение Ивана из-под стражи, главный редактор ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, его заместители, главред газеты "Ведомости" Андрей Шмаров и его заместители, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, его заместители и журналисты этих изданий, главный редактор The Bell Ирина Малкова, журналисты "Проекта" и его руководитель Роман Баданин, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, основатель партии Григорий Явлинский, сотрудники Meduza, РБК и другие", - сказали агентству.