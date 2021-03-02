Суд не отменил ночной надзор за Варварой Карауловой

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отклонил иск о снятии ночного надзора с Варвары Карауловой, осужденной ранее за попытку вступить в ряды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В удовлетворении исковых требований отказано", - сказал собеседник агентства.

В иске Караулова просила отменить ночной надзор в связи с беременностью и необходимостью соблюдения соответствующего режима сна и отдыха, а также по состоянию ее здоровья.

4 июня прошлого года Кунцевский суд Москвы удовлетворил административный иск к Александре Ивановой (Варваре Карауловой) о постановлении надзора в ее отношении. Суд установил ей административный надзор до 27 апреля 2029 года, запретив пребывание вне места жительства с 23:00 до 06:00 мск, если это не связано с работой, а также обязал ее являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц. 10 августа Мосгорсуд признал законным данный административный надзор.

27 мая 2015 года Караулова тайно вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть домой 12 июня 2015 года, осенью того же года она была арестована. В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима. Решение суда было обжаловано, но апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала приговор законным. 16 апреля 2020 года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о ее условно-досрочном освобождении.