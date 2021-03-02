Мэра Томска Кляйна освободили из СИЗО под домашний арест

ТОМСК, 2 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Томска, приступивший к рассмотрению уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна, находящегося в НИИ онкологии после перенесенной операции, отпустил его под домашний арест, сообщила ТАСС адвокат Кляйна Марина Вихлянцева.

"Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев", - сказала адвокат.

По ее словам, предварительное судебное заседание не может быть произведено без подсудимого, который находится в медицинском учреждении, в связи с чем и было принято такое решение. Вихлянцева пояснила, что при избрании домашнего ареста уточняется место пребывания подсудимого, которым определено НИИ онкологии, после излечения подсудимого место пребывания может быть изменено. По оценке адвоката, Кляйн будет находиться в медицинском учреждении еще не меньше месяца.

25 февраля Кляйн перенес операцию по удалению опухоли почки и надпочечника. Операция прошла успешно, уже на следующий день мэр был переведен в общую палату.

Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, он с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, с января 2015 года по апрель 2016-го Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Также с октября 2013 года по ноябрь 2020-го мэр города вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.