Предупреждения об акции 3 марта разослали в родительские чаты московских школьников

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Власти Москвы разослали предупреждения в родительские чаты о предстоящей акции 3 марта, которую ранее анонсировали в социальной сети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В социальной сети TikTok 24 февраля началось распространение видеороликов с призывами к подросткам совершать самоубийства. По состоянию на десять часов вечера 25 февраля, ролик с агитацией совершить массовое самоубийство 3 марта собрал более 432 тыс. просмотров. В результате Роскомнадзор выявил и заблокировал в TikTok волну призывов к самоубийствам подростков.

"Недавно на одном из популярных сервисов действительно появилась информация с призывом подростков к совершению такой акции. Для того, чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в это период", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что московские школы регулярно проводят с учащимися и их родителями профилактическую работу разной направленности, в том числе по предупреждению детского травматизма, а также по выявлению и помощи в решении психологических сложностей.