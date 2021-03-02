{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водитель такси сбил двух рабочих на востоке Москвы

Пострадавшие госпитализированы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил двух мужчин на Лосиноостровской улице на востоке Москвы, пострадавшие госпитализированы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Лосиноостровской улице водитель легкового автомобиля KIA совершил наезд на двух мужчин, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ДТП совершил водитель такси. Он сбил двух дорожных рабочих.

Теги
Россия
Дело Ивана Сафронова
Адвокат заявил, что дело Сафронова связано с его журналистской деятельностью
Читать полностью