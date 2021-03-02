Рогозин: украденное на Байконуре оборудование является собственностью Казахстана

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Украденные с площадки № 110 космодрома Байконур детали являются собственностью Казахстана. Об этом во вторник сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"От себя добавлю, что это собственность Казахстана", - написал в Facebook Рогозин. По словам главы госкорпорации, речь идет о шкафах с неработающим с конца 1980-х годов оборудованием.

"Охрана этого объекта обеспечивает, прежде всего, безопасность случайных посетителей и туристов, пытающихся проникнуть на этот аварийный объект, подлежащий утилизации после того, как будет принято решение руководством Казахстана", - отметил Рогозин.

О происшествии

Ранее канал "РЕН ТВ" сообщил, что начальник службы охраны ФГУП "ЦЭНКИ" - "Космический центр "Южный" обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже деталей с драгоценными редкоземельными металлами. Как сообщалось, их украли со стартовой площадки № 110 на космодроме Байконур. По информации СМИ, радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их на месте не обнаружили, входная дверь при этом была взломана. Ущерб составляет более 5 тыс. рублей.

В свою очередь в пресс-службе ЦЭНКИ сообщили ТАСС, что УМВД России на комплексе "Байконур" проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования, подчеркнули на предприятии.

Стартовая площадка № 110 предназначалась для запуска ракеты-носителя "Энергия", которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок "Буран". Как уточнили в ЦЭНКИ, в настоящее время она находится на консервации. Системы и агрегаты разукомплектованы, их сроки эксплуатации истекли более 20 лет назад, а большинство автоматических систем управления не были введены в эксплуатацию и частично демонтированы для доработок еще в СССР.