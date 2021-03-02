В отношении сотрудников самарских учреждений здравоохранения возбудили уголовные дела

САМАРА, 2 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении замминистра здравоохранения региона, замдиректора "Самарафармация", а также замглавы областного медицинского информационно-аналитического центра и руководителя контрактной службы больницы имени В. Д. Середавина, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении замминистра здравоохранения Самарской области, заместителя директора ГКУ СО "Самарафармация", заместителя директора ГБУЗ "Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр" и руководителя контрактной службы ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина". В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По версии следователей, в Самарской области не были исполнены госконтракты по закупке компьютерной техники и оборудования для создания локально-вычислительных сетей (ЛВС). За счет сетей 116 медицинских организаций смогли бы обмениваться информацией по защищенным каналам, мероприятия были запланированы по нацпроекту "Здравоохранение". Средства были в полном объеме перечислены поставщикам, однако часть оборудования для создания ЛВС и большая часть компьютерной техники в медицинские организации не поступили. Контракт был заключен на сумму более 63 млн рублей.

По месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального УФСБ. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, отметили в СК.