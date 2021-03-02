Суд Астрахани арестовал водителя, сбившего двух человек на пешеходном переходе

АСТРАХАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани по ходатайству следствия арестовал на два месяца 26-летнего водителя, сбившего двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Сегодня по ходатайству следователя Кировским районным судом Астрахани подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Ранее Кировский районный суд Астрахани арестовал фигуранта на 10 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

ДТП произошло в Астрахани 28 февраля. Предположительно, нетрезвый водитель Toyota Camry сбил на пешеходном переходе супружескую пару и врезался в другой автомобиль, его водитель также пострадал. По данным пресс-службы областной администрации, водитель - сын экс-депутата Астраханской областной думы.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, водитель вел себя неадекватно и оказывал сопротивление сотрудникам полиции. В отношении него возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Позже уголовное дело передали в ведение следственного управления СК России по региону.