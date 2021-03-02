Адвокат заявил, что Сафронова преследуют за журналистскую деятельность

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, преследуется за свою предыдущую работу в СМИ. Как сообщил ТАСС его адвокат Иван Павлов, это следует из материалов дела.

"Из тех материалов, что мы изучили, ясно, что Сафронов преследуется за обычную журналистскую деятельность. Что-то он сам упомянул в интервью "Коммерсанту", что-то мы приоткроем общественности позже", - сказал адвокат, не уточнив прочих деталей.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.

По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.