Адвокат заявил, что в деле Сафронова появился секретный свидетель

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Свидетель, фигурирующий в материалах дела под псевдонимом, появился в деле советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов.

"Следствие не уведомляет нас о своих планах и не проводит особых следственных действий. Единственное, что мы знаем - в деле Сафронова появился секретный свидетель, который проходит в деле под псевдонимом", - сказал защитник. Он уточнил, что секретный свидетель проходит в деле под псевдонимом "Ландер".

Павлов напомнил, что "секретный свидетель был и в деле осужденной за шпионаж Карины Цуркан". По мнению адвоката, "появление секретных свидетелей является порочной практикой, позволяющей отправить в колонию любого". "В ходе допроса в суде защите не дали задать свои вопросы", - добавил он.

По словам Павлова, следствие по делу Сафронова может завершиться к июлю этого года.

"Исходя из того, что нам рассказал следователь Александр Чебан, ориентировочно к июню или июлю 2021 года следствие может быть завершено", - сказал адвокат. Он отметил, что ФСБ до сих пор не конкретизировала обвинения в отношении Сафронова, не ознакомила защиту с большинством материалов дела и не проводит активных следственных действий по делу его подзащитного.

Павлов сообщил, что сторона защиты Сафронова обжаловала продление ареста по делу о госизмене.

"Мы уже подали жалобу на решение продлить срок содержания под стражей Сафронову до 7 мая", - сказал он.